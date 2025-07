Ele completa 18 anos neste domingo (13), mas já leva vida de adulto há um tempo. Lamine Yamal, joia do Barcelona e da seleção espanhola, está no centro de uma polêmica que vai muito além das quatro linhas. Em vez de manchetes sobre gols ou assistências, o jovem virou notícia na imprensa espanhola por planejar uma festa de aniversário digna de celebridade global — com direito a um iate de luxo, atrações musicais renomadas como Bizarrap e Ozoni, e uma lista de exigências polêmicas para os convidados.

Segundo programas de TV locais, o atacante teria solicitado a presença de 12 acompanhantes para o evento, com a condição de que elas não usassem celulares e evitassem qualquer comentário público sobre o que acontecesse a bordo. A exigência gerou desconforto não apenas entre fãs e jornalistas, mas dentro da própria família. De acordo com a repórter Leticia Requejo, a mãe de Yamal, Sheila Ebana, estaria “desesperada” com os rumos que a vida do filho vem tomando.

Ela teria pedido pessoalmente para que ele repensasse os planos de comemoração, temendo que as festas ostentatórias acabem prejudicando a imagem e até a carreira de um jogador que ainda é menor de idade — e que se prepara para dar o passo simbólico para a maioridade. O padrasto do atleta também estaria tentando intervir, aconselhando mais prudência e tentando conter o ímpeto do jovem astro durante o período de férias.

Do outro lado, porém, o pai biológico de Lamine, Mounir Nasraoui, teria postura oposta. Segundo fontes da imprensa espanhola, ele não apenas apoia como incentiva o estilo de vida extravagante do filho, vendo no sucesso de Yamal uma forma de realizar seus próprios sonhos. Nasraoui, que já se envolveu em confusões no bairro onde mora, é descrito como imaturo e pouco preocupado com a repercussão pública das festas.

Nas últimas semanas, Yamal foi visto viajando por destinos badalados como Rio de Janeiro, São Paulo, Sicília, Marbella, Ibiza e Xangai, sempre cercado de amigos, luxo e shows de artistas internacionais. Em um desses encontros, ganhou de presente um colar avaliado em 500 mil euros (cerca de R$ 2,9 milhões).

Enquanto isso, o Barcelona ainda não se pronunciou oficialmente sobre a conduta do jogador durante o recesso, mas há preocupação interna de que o excesso de exposição e o estilo de vida desregrado possam comprometer seu rendimento profissional na próxima temporada. Ainda assim, colegas de time como o goleiro Wojciech Szczęsny minimizaram a polêmica, afirmando não ver motivo para grandes preocupações — ao menos por enquanto.