Festival de Esporte Adaptado do Crer promove inclusão

Dando início às comemorações de seu aniversário de 21 anos, o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo – Crer, unidade da Secretaria do Estado da Saúde de Goiás, realizará a 7ª edição do Festival de Esporte Adaptado (FEAD). Neste ano o evento acontece nas dependências da unidade, com entrada franca e aberto ao público em geral.

De caráter inclusivo, o evento esportivo é um caminho da readaptação do paciente, além de facilitar a integração social e familiar dos usuários da instituição. A 7ª edição do Festival terá em sua grade esportiva as seguintes modalidades: Basquete em cadeira de rodas, Bocha Adaptada, Atletismo, Futsal, Caminhada aquática, Natação e Takkyu Volley. Durante o evento, os profissionais de educação física estarão à frente das modalidades esportivas e a equipe multiprofissional do Crer dará apoio e orientação aos atletas.

O diretor-geral do Crer, Válney Luíz da Rocha, ressalta a importância da realização do FEAD. “Esse é um projeto com significado nobre, que busca estimular a readaptação e inclusão do paciente à sociedade, onde o sentimento de superação pode ser visto em todos os competidores, o que os torna verdadeiros vitoriosos não só no esporte, mas principalmente na vida”.

A realização do Festival de Esporte Adaptado mostra que além de reabilitar, o Crer tem a missão de readaptar o paciente com deficiência, para que ele seja inserido em suas atividades de vida diária e ainda promover a socialização entre os pacientes, profissionais e familiares.