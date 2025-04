A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Goiânia inicia, nesta segunda-feira (28/4), o Festival de Queimada, dentro da programação dos XXXI Jogos Educacionais da rede. Mais de 900 estudantes participam do evento, que segue até o dia 8 de maio, com atividades no Parque da Vizinhança 2 e em unidades educacionais da capital.

Ao todo, 66 escolas estão envolvidas na competição, com times formados por 12 estudantes cada — seis meninos e seis meninas — nascidos nos anos de 2014, 2015 e 2016. A formação mista das equipes reforça a proposta de integração e inclusão social.

A queimada, tradicional brincadeira brasileira, foi escolhida por seu potencial de desenvolvimento motor e cognitivo, além de estimular a socialização, o pensamento estratégico e a resolução de conflitos. O jogo também reforça a importância da competitividade saudável e do respeito às regras.

O Festival de Queimada faz parte dos esforços da SME para promover atividades esportivas que contribuam para o desenvolvimento integral dos estudantes, dentro e fora da sala de aula.

Programação das partidas