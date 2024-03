Fies Social deve revolucionar acesso ao ensino superior para estudantes de baixa renda

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2024/1 traz mudanças significativas visando ampliar o acesso ao ensino superior para estudantes de baixa renda. Com a implementação do Fies Social, metade das vagas será reservada para alunos com renda per capita de até meio salário mínimo, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Além disso, o financiamento dos encargos educacionais poderá cobrir até 100% do valor para esse grupo específico. As inscrições para o processo seletivo, que ocorrerão de 12 a 15 de março, são gratuitas e realizadas através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O resultado da pré-seleção será divulgado em 21 de março, promovendo oportunidades educacionais para todos.

Fies Social – A partir de 2024, com o Fies Social, o Ministério da Educação (MEC) visa retomar o papel social do financiamento estudantil, uma vez que ele é destinado a atender às necessidades de estudantes de baixa renda. Dessa forma, vem cumprir um papel transformador na sociedade, ao oferecer melhores condições para a obtenção de financiamento no âmbito do Fies.

Fies – O Fundo de Financiamento Estudantil, instituído pela Lei nº 10.260, de 2001, oferta vagas para financiamento de cursos de graduação em instituições não gratuitas participantes do programa, desde que tais cursos obtenham avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).