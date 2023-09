Filho de ex-vereadora morre em acidente na GO-164

Na manhã de hoje, a equipe do Corpo de Bombeiros, foi solicitada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito com uma vítima presa às ferragens. A ocorrência, de natureza de busca e salvamento de pessoa, envolvia um veículo de passeio que saiu da pista e colidiu com um objeto fixo (árvore).

O único condutor do veículo ficou preso às ferragens e foi a óbito no local. Ele é o advogado Wilson Adriano, filho de Maria das Dores, ex-vereadora de Nova Crixás.

Com o uso de técnicas de salvamento veicular e desencarceramento, os bombeiros conseguiram realizar a retirada do corpo das ferragens do veículo. O corpo ficou sob os cuidados do IML.