Filme “Rheingold – O Roubo do Sucesso” está em cartaz até 16 de agosto no CineX, Goiânia

O vencedor do Globo de Ouro, “Rheingold – O Roubo do Sucesso”, está fazendo sua estreia exclusiva no CineX, localizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer em Goiânia. A história, baseada na autobiografia do rapper Xatar, estará em exibição somente até o dia 16 de agosto.

O filme narra a vida de Xatar, desde sua infância no Iraque até se tornar um rapper notório, mesmo de dentro da prisão. A mudança para a Alemanha nos anos 80, os desafios e pequenos delitos moldam sua trajetória de tímido infrator a destemido traficante. Quando uma dívida pesada o aprisiona após a perda de uma carga de cocaína, Xatar planeja um roubo audacioso de uma carga de ouro para resolver seus problemas.

Após sua estreia no 30º Festival de Cinema de Hamburgo, o filme cativou cerca de 170 mil espectadores em seu primeiro fim de semana nos cinemas alemães. A atuação impressionante de Emilio Sakraya, que desempenha um papel crucial, atraiu especialmente o público feminino, impulsionando-o a atrair mais de 1 milhão de espectadores na Alemanha.

Esta é a oportunidade única para o público em Goiânia experimentar essa trama eletrizante no CineX. Não perca a chance de mergulhar na história extraordinária de Xatar, disponível somente até 16 de agosto. Reserve seu ingresso e vivencie essa jornada cinematográfica impactante.