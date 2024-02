Finalizada primeira etapa de iluminação da BR-153, em Anápolis

A BR-153/GO, no perímetro urbano de Anápolis (GO), teve concluída a primeira etapa do processo de restabelecimento da iluminação no trecho. O serviço, previsto no contrato de concessão firmado junto à ANTT, foi executado pela Ecovias do Araguaia, responsável pela administração do Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins (BRs-153, 414 e 080).

Conforme previsto no contrato, a Ecovias do Araguaia finalizou, no segundo semestre de 2023, a implantação da infraestrutura necessária para o restabelecimento da iluminação. Agora, houve a conclusão do processo de energização completa de todo o sistema, serviço a cargo da concessionária de energia do estado de Goiás.

Essas melhorias garantem ainda mais segurança aos motoristas. Foram implementadas, aproximadamente, 760 luminárias de LED, com a mobilização de cerca de 30 profissionais, em um trecho de 12,75 km de extensão, considerando os locais onde já havia postes instalados.