Flamboyant In Concert recebe show “Mais Feliz” de Zeca Pagodinho

O cantor Zeca Pagodinho desembarca em Goiânia na próxima terça-feira, 25, para fazer um show da sua turnê “Mais Feliz” e encerrar a temporada 2022 do projeto. Essa é a primeira vez que o artista se apresenta no Flamboyant In Concert, que já está com ingressos esgotados.

Com direção musical assinada por Paulão Sete Cordas e cenário de Zé Carratu. No repertório, o público vai curtir músicas como “O Sol Nascerá”, “Ser Humano”, “Coração em Desalinho”, “Vai Vadiar”, “Deixa a Vida me Levar” e “Seu Balancê”.

O espetáculo, que teve a turnê interrompida em 2020, em virtude da pandemia, volta com força total nas principais cidades do Brasil e será apresentado com exclusividade em Goiânia.