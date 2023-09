Força-tarefa apreende defensivo agrícola banido do Brasil em 2017

Uma força-tarefa composta pela Polícia Rodoviária Federal de Goiás e Mato Grosso, Receita Federal e Ibama apreendeu no início da noite desta terça-feira, 19, na BR-153, no perímetro urbano de Goiânia, cerca de uma tonelada de um produto químico proibido de ser comercializado no Brasil.

O defensivo agrícola estava em um caminhão de uma transportadora que saiu do interior do estado do Paraná, tinha como destino um receptador em Goiânia e daqui seria levado para o Piauí. O produto químico pode causar mutações genéticas e até mal de Parkinson. Um pequeno gole do herbicida pode ser fatal.

Com uma nota fiscal irregular, a carga composta de 50 galões do produto contrabandeado foi apreendida. O remetente e o destinatario já foram identificados e as investigações continuam para as aplicações das sanções legais.