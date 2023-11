Força-tarefa montada em Rio Verde suspende buscas por Pedro Lucas

A força-tarefa montada pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana e Polícia Civil de Rio Verde suspenderam, temporariamente, as buscas pelo menino Pedro Lucas, desaparecido há mais de uma semana na cidade.

De acordo com as informações, a atitude foi tomada até que haja evolução na investigação pela Polícia Civil. Nesta sexta-feira (10), as buscas foram concentradas em outra região de matas e na margem do curso d’água, sem sucesso. Dois cães treinados para localizar pessoas desaparecidas, vivas e falecidas, e drones também foram utilizados na ação.

Segundo o delegado que investiga o caso, Adelson Candeo, a última atualização traz cenas de câmeras de monitoramento que mostram o menino, no dia 1º de novembro nas proximidades da casa onde mora com a mãe, o padrasto e outros irmãos. Adelson informou que mãe e padrasto também erraram, em depoimento, ao apontar a roupa que o menino usava no dia do desaparecido. Essa, não é a primeira vez em que o casal cai em contradição sobre a versão dos fatos.

De acordo com a Polícia Civil, Pedro Lucas Santos desapareceu no dia 1º, mas a família só procurou a delegacia no dia 4. Na ocasião, mãe e padrasto mentiram em depoimento ao dizer que o menino havia dito que iria para a casa da avó. “A história de que a criança tinha pedido para ir para a casa da avó não era verdade. E na delegacia eles confirmaram que mentiram. Questionados sobre o porquê mentiram, eles disseram que ficaram com receio de perder a guarda dos outros dois filhos. Acreditamos que ele possa ter fugido de casa por conta de alguma desavença”, disse Candeo.