Forças de segurança lançam desafio solidário com doações de sangue

Nesta sexta-feira (13), as forças de segurança pública de Goiás se uniram em Goiânia em uma campanha de doação de sangue para o Hospital Araújo Jorge, referência no tratamento de câncer no estado. A ação marcou o “Dia D” do Junho Vermelho e antecedeu o Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado neste sábado (14). Comandantes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Científica, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros e Guarda Civil Metropolitana estiveram presentes e participaram da doação.

Desafio solidário

Durante o evento, foi anunciada uma nova etapa da campanha: entre os dias 16 e 20 de junho, as corporações irão disputar, de forma solidária, para ver qual delas reúne mais doadores. A ação é aberta ao público. Quem desejar doar pode comparecer ao Hemocentro de Goiás ou ao posto de coleta do Hospital Araújo Jorge, informando qual força de segurança deseja representar. A participação popular também será contabilizada.

Estoques críticos

A campanha ocorre em um período de baixa nos bancos de sangue, agravada pelas férias escolares e recesso, que reduzem o número de doadores. O Hospital Araújo Jorge destaca que a demanda por sangue é constante, especialmente entre pacientes oncológicos que precisam de transfusões frequentes. A iniciativa visa manter os estoques em níveis seguros e garantir o atendimento hospitalar.

Informações: Polícia Rodoviária Federal