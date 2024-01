Forte chuva que atingiu a capital derrubou árvores e alagou ruas

A forte chuva que atingiu a capital nesta quarta-feira (31) deixou várias regiões alagadas e árvores caídas. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), somente na região sudoeste da capital foram registrados 42 milímetros de precipitação, em apenas 1 hora e 10 minutos.

Um dos atendimentos realizados pela Defesa Civil foi na Avenida Perimetral Norte, no Jardim Ipê, onde uma rua foi bloqueada pela lama. A Seinfra esteve no local e limpou a pista.

Alagamentos foram registrados na Avenida Oriente, no Jardim Curitiba III, no Setor Cidade Jardim, no Goiânia II, além de um destelhamento no Parque Amazônia. “Nesta tarde, choveu em uma hora e meia o previsto para 3 dias. Uma quantidade de chuva acumulada em uma certa localidade, que cai em pouco tempo, pode causar grandes inundações. Justamente devido a atuação efetiva e célere, conseguimos evitar maiores transtornos e destacamos a importância de estar sempre em alerta diante do volume de chuvas”, afirma Anderson Marcos, coordenador operacional da Defesa Civil.

A Companhia de Urbanização de Goiânia registrou ocorrências de quedas de nove árvores e cinco galhos nos seguintes pontos: Rua T-43, Setor Bueno; Rua 619, Setor São José; Rua C-16, Jardim América; Avenida T-63, Jardim América; Avenida Copacabana, Jardim Atlântico; Rua C-3, Vila Canaã; Avenida César Lates, Setor Novo Horizonte; Setor Gentil Meirelles; Avenida Madrid, Jardim Europa.

É sempre bom lembrar que em situações emergenciais, a população deve entrar em contato pelo número 153 ou 193 (Corpo de Bombeiros).