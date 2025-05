Frente fria pode provocar chuvas irregulares em Goiás

O prognóstico para a semana, de acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) é de sol e variação de nebulosidade e chuvas irregulares. O avanço gradual de uma frente fria pela Região Sudeste do Brasil poderá influenciar o estado com aumento de nebulosidade, favorecendo a formação de áreas de instabilidade. A combinação de umidade e calor poderá favorecer a formação de chuvas isoladas e irregulares.

A partir de quinta-feira (15), a previsão é de tempo estável, informa o Cimehgo.

Em Goiânia, a previsão é de predomínio e sol, com baixas possibilidades de pancadas de chuvas irregulares. A temperatura máxima pode atingir 32º e umidade relativa do ar vai variar entre 40% e 95%. O nascer do sol será às 6h32 e o pôr do sol, às 17h54.

