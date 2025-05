Em sua primeira aparição pública dominical desde a eleição, o papa Leão XIV fez neste domingo (12) um forte apelo às potências globais pelo fim dos conflitos armados no mundo. Diante de uma multidão estimada em mais de 100 mil pessoas reunidas na Praça de São Pedro, o pontífice pediu um cessar-fogo imediato em Gaza, a libertação de reféns israelenses em poder do Hamas, e uma “paz autêntica, justa e duradoura” na Ucrânia, onde a guerra com a Rússia já dura mais de três anos.

“Chega de guerra!”, disse Leão XIV, repetindo uma expressão frequente de seu antecessor, o falecido papa Francisco, a quem também citou ao alertar que o mundo vive “o cenário dramático de uma Terceira Guerra Mundial sendo travada aos poucos”. O discurso foi marcado por tom firme e compassivo. “Carrego no coração o sofrimento do amado povo da Ucrânia”, afirmou, horas depois de o presidente russo Vladimir Putin propor negociações diretas com Kiev.

Falando em italiano fluente, Leão XIV também celebrou o recente cessar-fogo entre Índia e Paquistão e disse estar rezando a Deus pelo que chamou de “milagre da paz”. “Mas há tantos outros conflitos no mundo!”, acrescentou o pontífice, apelando por diálogo e reconciliação entre nações.

A mensagem foi transmitida da sacada central da Basílica de São Pedro, sob aplausos e grande expectativa dos fiéis. A ocasião coincidiu com uma peregrinação internacional de bandas marciais, que tomaram a Via della Conciliazione com músicas que iam do hino Stars and Stripes Forever ao tema do filme Rocky e até YMCA, do Village People.

Natural de Chicago, Leão XIV – nascido Robert Francis Prevost – é o primeiro papa nascido nos Estados Unidos. Com cidadania peruana desde 2015, serviu por décadas como missionário no Peru antes de chegar ao Vaticano, onde se destacou como administrador e pastor. Apesar do orgulho latino expresso por fiéis como a peruana Gladys Ruiz, que o chamou de “papa peruano”, o pontífice tem evitado menções públicas ao seu país natal, o que tem incomodado parte do conservadorismo católico nos EUA.

O início oficial do pontificado de Leão XIV será no próximo sábado (18), com missa solene na Praça São Pedro. Em 20 de maio, ele tomará posse da Basílica de São Paulo Fora dos Muros, em Roma.