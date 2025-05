Ao escolher o nome Leão XIV, o cardeal norte-americano Robert Prevost, eleito nesta quinta-feira (8) como novo papa da Igreja Católica, se insere em uma linhagem histórica de pontífices que adotaram esse nome ao longo dos séculos. A tradição remonta ao século V e carrega significados profundos de firmeza doutrinária, diplomacia e liderança em tempos de crise.

O primeiro a usar o nome foi Leão I, o Grande, papa entre os anos 440 e 461. Considerado um dos mais influentes da história da Igreja, Leão I enfrentou desafios teológicos e políticos cruciais. Ele foi responsável por afirmar a autoridade do papa sobre as demais sedes episcopais, interveio diretamente nos concílios e enfrentou, com coragem, a ameaça do rei huno Átila, a quem teria convencido a poupar Roma. Leão I é doutor da Igreja e foi canonizado, tornando-se símbolo de liderança espiritual e política em tempos conturbados.

Séculos depois, já no final do século XIX, o último pontífice a adotar esse nome foi Leão XIII, que ocupou o trono de Pedro de 1878 a 1903. Reconhecido por seu intelecto e espírito conciliador, Leão XIII entrou para a história como o papa da Rerum Novarum (1891), encíclica que inaugurou a Doutrina Social da Igreja ao tratar das condições dos trabalhadores e da justiça social diante da Revolução Industrial. Seu pontificado também marcou a reaproximação com o mundo moderno, o incentivo aos estudos tomistas e o esforço por harmonizar fé e razão.

A escolha de Leão XIV, portanto, carrega um peso simbólico: evoca figuras que representaram autoridade moral, diálogo com os desafios do mundo contemporâneo e compromisso com a unidade da Igreja. Ao adotar esse nome, o primeiro papa americano sinaliza que deseja se alinhar a esse legado — de coragem diante do caos e sabedoria frente às transformações sociais.