search
Cidades

Frente fria traz chuvas de volta para regiões de Goiás

A previsão para esta terça-feira é de que os termômetros cheguem a 39 graus nas regiões Norte e Oeste


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 28/10/2025 - 05:05

tempestade Goiás
Frente fria traz de volta as chuvas para regiões de Goiás

O avanço gradativo de uma frente fria pela Região Sudeste do Brasil provoca mudanças nas condições do tempo em Goiás e favorece a ocorrência de chuvas e até de tempestades com rajadas de vento, raios e até queda de granizo. A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo) da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). Para esta terça-feira estão previstas chuvas nas regiões Central, Sul e Sudoeste do estado.

Em compensação, o calor continua forte. A previsão para esta terça-feira é de que os termômetros cheguem a 39 graus nas regiões Norte e Oeste, para onde não há previsão de chuva. Calor também nas regiões Central e Sul, com máxima de 37 graus, e Sudoeste e Leste, com até 36 graus. O calor pode chegar a 38 graus em Porangatu e Aruanã, a 37 graus em Chapadão do Céu, Montes Claros, Iporá, Araguapaz e Itumbiara, e a 36 graus em Ceres, Goianésia, Rubiataba e Jataí.

Em Goiânia, o dia terá predomínio de sol e calor à tarde, quando a temperatura pode chegar a 34 graus, com a umidade relativa do ar variando entre 25% e 80%. O nascer do sol será às 5h41 e o pôr do sol, às 18h20.

Com o avanço da frente fria, a previsão do Cimehgo é de que pode haver tempestades em 24 municípios goianos. Veja quais são:

Anápolis, Aporé, Bom Jesus De Goiás, Cachoeira Dourada, Castelândia, Chapadão Do Céu, Edealina, Gameleira De Goiás, Goiandira, Gouvelândia, Inaciolândia, Itajá, Itarumã, Joviânia, Lagoa Santa, Leopoldo De Bulhões, Maurilândia, Orizona, Panamá, Pontalina, Quirinópolis, Silvânia, Turvelândia, Vianópolis, Goiânia.

Prazo para quitar IPVA e licenciamento termina nesta sexta-feira (31/10)

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Zoonoses
Cidades

Vigilância em Zoonoses divulga novos telefones para atendimento à população

27/10/2025
motorista embriagado acidente
Cidades

PRF registra imprudência e prende motorista embriagado com filhos em Goiás

27/10/2025
Museu Frei Confaloni abre exposição sobre o primeiro prefeito de Goiânia
Cidades

Museu Frei Confaloni abre exposição sobre o primeiro prefeito de Goiânia

27/10/2025
mulheres crianças parque
Cidades

Duas mulheres são indiciadas por tentativa de subtrair crianças no Parque Vaca Brava, em Goiânia

25/10/2025
Hugol emite alerta sobre golpes via WhatsApp que usam nome do hospital para extorquir pacientes
Cidades

Morte em Goiânia não tem relação com contaminação por metanol, confirma Secretaria de Saúde

24/10/2025
tempestade Goiás
Cidades

Frente fria traz chuvas de volta para regiões de Goiás

28/10/2025
Zoonoses
Cidades

Vigilância em Zoonoses divulga novos telefones para atendimento à população

27/10/2025
motorista embriagado acidente
Cidades

PRF registra imprudência e prende motorista embriagado com filhos em Goiás

27/10/2025
Caiado Lula
Poder

“Um governo Lula 4 seria igual à Dilma 2”, afirma Caiado em reunião na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro

27/10/2025
Pesquisa