Frente fria traz chuvas de volta para regiões de Goiás

O avanço gradativo de uma frente fria pela Região Sudeste do Brasil provoca mudanças nas condições do tempo em Goiás e favorece a ocorrência de chuvas e até de tempestades com rajadas de vento, raios e até queda de granizo. A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo) da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). Para esta terça-feira estão previstas chuvas nas regiões Central, Sul e Sudoeste do estado.

Em compensação, o calor continua forte. A previsão para esta terça-feira é de que os termômetros cheguem a 39 graus nas regiões Norte e Oeste, para onde não há previsão de chuva. Calor também nas regiões Central e Sul, com máxima de 37 graus, e Sudoeste e Leste, com até 36 graus. O calor pode chegar a 38 graus em Porangatu e Aruanã, a 37 graus em Chapadão do Céu, Montes Claros, Iporá, Araguapaz e Itumbiara, e a 36 graus em Ceres, Goianésia, Rubiataba e Jataí.

Em Goiânia, o dia terá predomínio de sol e calor à tarde, quando a temperatura pode chegar a 34 graus, com a umidade relativa do ar variando entre 25% e 80%. O nascer do sol será às 5h41 e o pôr do sol, às 18h20.

Com o avanço da frente fria, a previsão do Cimehgo é de que pode haver tempestades em 24 municípios goianos. Veja quais são:

Anápolis, Aporé, Bom Jesus De Goiás, Cachoeira Dourada, Castelândia, Chapadão Do Céu, Edealina, Gameleira De Goiás, Goiandira, Gouvelândia, Inaciolândia, Itajá, Itarumã, Joviânia, Lagoa Santa, Leopoldo De Bulhões, Maurilândia, Orizona, Panamá, Pontalina, Quirinópolis, Silvânia, Turvelândia, Vianópolis, Goiânia.

Prazo para quitar IPVA e licenciamento termina nesta sexta-feira (31/10)