Fundação Jalles Machado premia vencedores de concurso de redação

A Fundação Jalles Machado, em parceria com a Coordenação Regional de Educação de Goianésia, divulgou e premiou os estudantes ganhadores da 16ª edição do Concurso de Redação Dr. Otávio, Construtor de Sonhos, um dos maiores e mais tradicionais concursos de redação do Estado de Goiás. A premiação foi na noite de ontem.

Erick dos Santos Domingues, aluno do Colégio Estadual Jalles Machado, se destacou como o vencedor do concurso, recebendo uma bolsa de estudos no valor de 35 mil reais para investir em seu futuro acadêmico.

Os dez primeiros colocados receberam camisetas e medalhas. O terceiro colocado recebeu um notebook, o segundo colocado um iPhone e o professor orientador do primeiro colocado também recebeu um iPhone. Além disso, a escola do aluno vencedor foi homenageada com um troféu.

O tema da redação deste ano foi “A importância e os benefícios do trabalho voluntário”. Cerca de 230 alunos do 9º ano de escolas públicas e privadas de Goianésia, que obtiveram as melhores notas em Língua Portuguesa no primeiro semestre deste ano letivo, participaram do concurso.

A premiação aconteceu no Centro Social Padre Ramiro, às 19h30, e contou com a presença de autoridades locais, alunos, professores e familiares dos estudantes. O presidente da Fundação Jalles Machado, Otávio Lage de Siqueira Filho, destacou a importância do concurso como forma de homenagear seu pai, que foi governador de Goiás, empresário e professor, e enfatizou o poder transformador da educação.

