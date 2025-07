Ganhadores da Nota Goiana ainda não resgataram quase R$ 300 mil em prêmios

Mais de 260 ganhadores dos sorteios da Nota Fiscal Goiana, realizados entre março e junho deste ano, ainda não solicitaram o resgate de quase R$ 300 mil em prêmios no portal do programa (https://goias.gov.br/nfgoiana/ ). Do total, 45 ganhadores do sorteio de março têm prazo até a próxima segunda-feira (7/7). Após essa data, os valores expiram e não poderão mais ser resgatados. Os prazos finais para pedir o resgate são de 90 dias contados da homologação dos resultados no Diário Oficial do Estado (DOE).

Levantamento da Coordenação da Nota Goiana mostra que, entre os ganhadores do sorteio de março – edição nº 100 –, ainda há um prêmio não resgatado de R$ 10 mil, dois de R$ 5 mil, 16 de R$ 1 mil e 26 de R$ 500. No total, quase R$ 50 mil seguem disponíveis. “Após cada sorteio, divulgamos os nomes dos ganhadores no site e enviamos uma notificação para o e-mail cadastrado no momento da inscrição”, reforça o coordenador da Nota Goiana, Leonardo Vieira de Paula.

Na edição nº 101 da Nota Goiana, realizada em abril, 54 dos 158 ganhadores ainda não solicitaram o resgate dos prêmios, que somam R$ 62 mil. O prazo para pedir o pagamento vai até 30 de julho. No sorteio nº 102, de maio, 78 prêmios seguem pendentes, totalizando R$ 64,5 mil. Os contemplados têm até 22 de setembro para fazer a solicitação. Já na edição de junho – nº 103 – são 85 prêmios ainda não resgatados, com o valor total de R$ 123,5 mil. Entre eles, está o maior prêmio do sorteio, de R$ 50 mil, que ainda não foi solicitado. O prazo para resgate termina em 29 de setembro.

Como resgatar o dinheiro

O resgate é simples e rápido. Basta acessar o site da Nota Fiscal Goiana, fazer login com CPF e senha, clicar na opção “Resgatar” no quadro de premiação e informar os dados bancários do titular. O pagamento é feito pelo Governo de Goiás em até 30 dias. Se o valor não for solicitado dentro do prazo, ele retorna ao Tesouro Estadual. A lista de ganhadores e o formulário para solicitação dos prêmios estão disponíveis no site do programa: http://goias.gov.br/nfgoiana .

