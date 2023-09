Gasolina tem maior preço do ano e etanol é vantajoso em 15 estados

Dados da Ticket Log, apurados com exclusividade ao UOL Carros, revelaram que a gasolina tem o maior preço do ano, fechando a primeira quinzena de setembro custando R$ 6,02. A alta foi de 3,44% em relação a agosto. Com isso, o etanol ficou mais vantajoso em boa parte do País. O combustível fechou o mesmo período com a média de R$ 3,78, com acréscimo de 0,53% comparado a agosto.

O etanol tem sido a maior opção nos estados do: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins, e o Distrito Federal.