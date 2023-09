Gêmeos são encontrados sozinhos em casa, no Jardim Novo Mundo

O Conselho Tutelar encontrou, na última sexta-feira (15), um casal de gêmeos de apenas um mês de vida sozinho, em uma casa no Jardim Novo Mundo. De acordo com as informações, os vizinhos ouviram choros vindos da residência e acionaram a Polícia Militar. Os militares encontraram os bebês sozinhos e convocaram o Conselho Tutelar.

A mãe dos bebês teria tido um surto e os deixou sozinhos em casa. Após a chegada dos conselheiros, os bebês foram levados para um abrigo, onde ficaram até o pai ser localizado. Após ser encontrado, o pai do casal de gêmeos informou que a mãe dos bebês tem um histórico de problemas psicológicos e que essa não era a primeira vez que o casal era abandonado.

A conselheira responsável pelo resgate dos bebês, Lucimar Martins, disse acreditar que a mãe esteja com depressão pós-parto, pois vários frascos de remédio foram encontrados no local.