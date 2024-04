General Antônio Leite assume a presidência da Goinfra

O governador Ronaldo Caiado nomeou, nesta sexta-feira (19), o general Antônio Leite dos Santos Filho para o cargo de presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte (Goinfra). Ele traz consigo um longo histórico de trabalho na área, incluindo a direção de Infraestrutura do Ministério do Esporte no governo da ex-presidente Dilma Rousseff e direção-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

General Antônio Leite é oficial de engenharia e especializado em equipamentos de engenharia pelo Exército Brasileiro. Exercia o cargo de assessor especial na Goinfra e substitui o engenheiro Lucas Vissotto, que assumiu o órgão em dezembro de 2022 e deixa o posto a pedido.