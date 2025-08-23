Gestão Caiado lidera índices de avaliação em Segurança Pública, Educação e Políticas Sociais

A gestão do governador Ronaldo Caiado tem os melhores índices de avaliação do país em três áreas de atuação: Segurança Pública, Educação e Políticas Sociais. Os dados são da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta sexta-feira (22/8). Realizado entre 13 e 17 de agosto, o levantamento abrange oito estados: Goiás, Bahia, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

A pesquisa mostra na Segurança Pública, 74% dos goianos consideram “positiva” a atuação do Governo de Goiás. Distante 25 pontos percentuais, o Paraná ficou em segundo lugar, com avaliação positiva de 49%, seguido por Minas Gerais, 38%. As piores avaliações em Segurança Pública são de São Paulo, com 28%; e do Rio de Janeiro, com 14%.

Na Educação, o índice de positivo alcança 71%. O segundo colocado, Paraná, tem 62%; e o terceiro, Pernambuco (55%). Em último está o Rio de Janeiro, com 27% de menções positivas. Já na avaliação de Políticas Sociais, Goiás atinge 50% de positivo, seguido por Paraná (47%) e Pernambuco (33%). A pior avaliação também é no Rio de Janeiro (20%).

Em outras cinco áreas a gestão goiana ocupa a vice-liderança entre as mais bem avaliadas do país. São elas: emprego e renda (60% das menções positivas); habitação (60%); infraestrutura e mobilidade (54%); saúde (45%); e transporte público (44%).

Por trás dos números

A satisfação manifestada pela população goiana na pesquisa Genial/Quaest é reflexo dos resultados obtidos pela gestão do governador Ronaldo Caiado em seis anos e meio de trabalho. Na Segurança Pública, Goiás apresenta queda contínua dos principais indicadores de criminalidade, como homicídio doloso (62%), latrocínio (95%) e roubo a comércio (92%), na comparação entre 2018 e 2025. Também houve expressivos investimentos em formação, integração e serviço de inteligência das forças de segurança.

Na Educação, Goiás é hoje primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). O estado também conquistou o 2º lugar no ranking nacional de alfabetização infantil na idade certa, de acordo com avaliação do Ministério da Educação (MEC). Os resultados são frutos de ações como o investimento em reforma e construção de escolas, a criação de programas inovadores de combate à evasão escolar, além a reestruturação da carreira docente, corrigindo distorções históricas.

A gestão estadual criou ainda o Goiás Social, que já aplicou mais de R$ 8 bilhões em políticas públicas voltadas para a área desde 2019. Coordenado pela primeira-dama Gracinha Caiado, o programa atua nas mais variadas frentes: moradia, capacitação, educação, suporte a mães em situação de vulnerabilidade e mulheres vítimas de violência. Entre os resultados mais expressivos, está o fato de que Goiás atingiu o menor nível de extrema pobreza do país, com apenas 0,8% da população nessa faixa.

Sobre a pesquisa

A nova rodada da pesquisa Genial/Quaest foi realizada de 13 a 17 de agosto de 2025 nos estados de Goiás, Bahia, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Os pesquisadores entrevistaram pessoas a partir de 16 anos. O nível de confiabilidade do conteúdo é de 95%. Em Goiás, o levantamento ouviu 1.104 eleitores em 52 municípios.

Na sondagem, Caiado aparece com o índice recorde de aprovação popular (88%). Trata-se do governador mais bem avaliado do Brasil. O goiano é seguido por Ratinho Júnior (PR), com 84%; Tarcísio de Freitas (SP), 60%; Jerônimo Rodrigues (BA), 59%; Eduardo Leite (RS), 58%; Romeu Zema (MG), 55%; Raquel Lyra (PE), 51%; e Claudio Castro (RJ), 43%.

