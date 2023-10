Gestores de TI – Sejam como evangelistas!

Ouço da maioria dos que se consideram, por nomenclatura, gestores de Tecnologia da Informação (TI) reclamações de que a alta gestão das organizações não “leva a TI a sério”, considera-a mais um departamento. E sabe onde este “departamento” se encontra no organograma, na maioria destas empresas? Abaixo da diretoria administrativo/financeiro!!!! Isto é horrível??? É!!!!! Também já vi TI abaixo da área de contabilidade.

Não se trata de uma questão de desmerecimento estar abaixo destas áreas, que são primordiais aos negócios, é uma questão de estratégia. Vamos ao início disto tudo, com a expressão dos “biscoitos São Luís” que dizia: “É gostoso porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais?”

Se a própria TI não se valoriza, a alta gestão não o fará. Digo isso no sentido de que os profissionais da área, que se destacam por serem técnicos competentes, são promovidos para o cargo de gestão, porém a função de gestor de TI tem que ser verdadeiramente de um evangelista!!! Guy Kawasaki, da Apple, popularizou o termo na área. Segundo analistas do mercado, ele foi o primeiro a usar o nome evangelista para definir seu trabalho na empresa de Steve Jobs. Sua missão era convencer a comunidade de desenvolvedores de que a plataforma da companhia era a mais adequada para eles.

Esse profissional deve ter boa visão de tecnologia, conhecimento técnico, mas conhecer a aplicabilidade de conceitos e soluções nos negócios. De fato, o evangelista precisa de uma base técnica mais profunda do que alguém da área comercial, por exemplo. “Tem de ser inovador para mostrar que aquela tecnologia pode transformar a empresa”, explicaCezar Taurion, gerente de Novas Tecnologias Aplicadas/Technical Evangelist da IBM Brasil. “Quando eu saio de uma reunião, sei que, de alguma forma, eu tirei o executivo da zona de conforto”, diz.

Gestão, segundoo dicionário Houaiss, significa: “substantivo feminino, ato ou efeito de gerir; administração, gerência, gerenciamento”. Com isso, háum forte paradoxo entre a gestão e o seu papel, onde a maioria dos gestores atuais se colocano mero papel de compradora de hardware e software!!! E olha que eles acreditam que só este papel é importantíssimo!! Claro que é, mas não é desta forma que a alta gestão vai comprar as suas ideias!

A Gestão de TI pode ser definida como o gerenciamento de software, hardwares, processos, métricas e principalmente de pessoas.É primordial que ogestor de TI, ainda há de saber liderar, entender do negócio, ter uma visão estratégica, ser um bom negociador e saber motivar as pessoas

A tecnologia é provedora e impulsionadora do negócio. Nós, gestores de TI, temos que participar ativamente do Planejamento Estratégico da organização e atuar firmemente na Gestão do Planejamento estratégico da TI, projetos, recursos, fornecedores, desenvolvimento de equipes, atendimento ao cliente interno e externo, Segurança da Informação, avaliação de desempenho e métricas, conformidades, melhores práticas e regulamentações, como: ISOs e LGPD, CobiT, Itil, PMBOK, Agil, SCRUM, entre outros, e Inovação tecnológica!!!

Como citado acima, temos que ser como evangelistas, ou seja, transitar por todas as áreas da organização, participando ativamente do cotidianodos diretores, gerentes, coordenadores, entre outros. Temos que sair da toca, da “sala dos fundos “, não digam que não temos tempo, e que somos tímidos…. Trocar ideias, buscar demandas, necessidades, é neste “téteatéte” que conseguiremos alavancar os projetos, que estarão nos Planejamentos Estratégicos da organização.

Não existem culpados, mas sim de uma atitude de nós, Gestores de TI, de apresentarmos à organizaçãoo que ela exatamente precisa para atingir seus objetivos estratégico.

Vamos conversar, vamos discutir tecnologia junto aos que usufruem da sua benevolência! Mas vamos também olhar para fora, conforme insight do Gartner, empresa de pesquisa e consultoria – “ Os gestores de TI (CIOs) têm que adotar uma visão mais holística da estratégia e transformação de negócios em vez de apenas TI, os CIOs precisarão mudar seu foco para construir as competências digitais dos gerentes gerais e supervisionar a implementação e o crescimento da estratégia digital”. Papel do CIO na Transformação Digital | Gartner Insights.

Portanto, mãos à obra! Vamos rever nossos conceitos quanto à função de gestor de TI. Vamos Estruturar a área com suas coordenadorias de infraestrutura, desenvolvimento, Segurança da informação, central de serviços, entre outras! Vamos nos posicionar quanto à necessidade contínua da qualificação técnica da equipe! Vamos buscar a transformação digital, através de soluções tecnológicas que atendam o negócio. E acima de tudo, evangelizar!

Maisa Ferreira Bozzola

Graduada em análise de sistema pela UNIMEP, pós-graduada em Governança em TI e Gestão de projeto. Atualmente atua com diretora e Gestora de projetos na NOX5 nas soluções de Implantação de LGPD, Gestão em TI e Segurança da Informação