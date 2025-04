Goiânia aprova início de gestão Mabel, aponta pesquisa

Com pouco mais de três meses no comando da Prefeitura de Goiânia, o prefeito Sandro Mabel conquistou a aprovação de 57,38% dos moradores da capital, de acordo com levantamento do Instituto Goiás Pesquisas. Os dados mostram que, nesse início de mandato, a maioria dos goianienses reconhece os primeiros resultados da nova administração. Já 25,9% disseram desaprovar a gestão, enquanto 16,72% preferiram não opinar.

Mabel iniciou o mandato com uma série de compromissos para os primeiros 100 dias, prometendo ações rápidas e efetivas para recuperar a cidade. Entre as prioridades, estiveram os mutirões de limpeza urbana, remoção de entulhos, reestruturação da rede de saúde com retomada do fornecimento de materiais e serviços, além do aumento no número de vagas na educação infantil. Houve também esforços para reorganizar as finanças e reduzir dívidas herdadas.

Confiança

Além disso, a pesquisa também investigou o nível de confiança da população em relação ao novo prefeito. Conforme os dados, 51,48% dos entrevistados disseram confiar em Mabel, enquanto 30,66% afirmaram não confiar. Outros 17,87% não quiseram se posicionar.

Sobre a avaliação da gestão de Mabel, 45,24% dos participantes classificam o governo positivamente — sendo 9,67% de forma “ótima” e 35,57% como “boa”. Para 31,97%, a administração é considerada regular. Apenas 16,39% têm uma percepção negativa, divididos entre avaliações “ruins” (8,03%) e “péssimas” (8,36%). Outros 6,39% não expressaram opinião.

Metodologia

A sondagem ouviu 610 eleitores de Goiânia entre os dias 7 e 11 de abril. As entrevistas foram presenciais, em domicílios e em áreas de grande circulação da cidade. A margem de erro é de 3,8 pontos percentuais. A pesquisa foi divulgada pelo portal Mais Goiás.

