Goiânia celebra cultura, tradição e criatividade

Com homenagem à Legião Urbana, festas juninas solidárias, exposições de arte e arquitetura em destaque, Goiânia vive dias de efervescência cultural. A cidade se transforma em um mosaico de sons, sabores e estilos, onde memória, inovação e identidade regional se encontram em cada canto.

CASACOR Goiás 2025 transforma o Setor Marista em vitrine de arquitetura e arte

A mostra de arquitetura, design e paisagismo mais aguardada do estado acontece até 22 de junho em Goiânia, com 48 ambientes criados por 65 profissionais. Realizada em um casarão no Setor Marista, a CASACOR Goiás 2025 apresenta o tema “Semear Sonhos” e convida o público a repensar formas de habitar com soluções sustentáveis, integração com a natureza e valorização de saberes locais.

Entre os destaques estão espaços como o restaurante Me & Mr. Lu, dos chefs Ian Baiocchi e Lucas Duarte; o Bar SOTO, inspirado nos clubes londrinos; e a Casa Amaranta, uma charmosa casa de chás que seguirá em funcionamento após o evento. A programação cultural inclui exposições de arte e moda sustentável com o SENAC, além do Prêmio CASACOR de Artesanato, em parceria com o Sebrae.

A visitação ocorre de terça a sexta das 15h às 23h, e aos fins de semana e feriados das 12h às 22h. Os ingressos estão disponíveis no site da CASACOR, a partir de R$50.

Exposições seguem até julho no Centro Cultural Octo Marques

O Centro Cultural Octo Marques, no Centro de Goiânia, recebe três exposições simultâneas a partir desta quinta (15/5). “Sorrindo é Melhor” e “Sob nossos cascos” ficam em cartaz até 29 de junho, enquanto “Matrizes de Banzo” segue até 12 de julho.

As mostras exploram temas como corpo negro, símbolos do Brasil Central e a poesia do cotidiano, com uso de fotogravura, IA, bordado e vídeo analógico. A visitação é gratuita, das 9h às 16h, todos os dias. Pets com coleira são bem-vindos.

Arraiá do Bem abre inscrições para barraquinhas até 21 de maio

Seguem abertas até 21 de maio as inscrições para a Vila Gastronômica do Arraiá do Bem 2025, que será realizado nos dias 6, 7 e 8 de junho, em Goiânia. Podem participar empreendedores com propostas de comidas típicas e preços populares, incluindo um prato social fixado em R$10. A taxa de participação é de R$500 e as inscrições devem ser feitas pelo e-mail [email protected]. A entrada para o público será 1 kg de alimento não perecível. O evento acontece em junho, no estacionamento do Serra Dourada

Goiânia recebe tributo a Legião Urbana no Teatro Madre Esperança Garrido

O espetáculo “Legião Urbana Cover”, considerado o maior tributo à banda de Renato Russo, chega a Goiânia pela primeira vez no dia 28 de junho, às 20h, no Teatro Madre Esperança Garrido. O repertório reúne clássicos como Pais e Filhos, Faroeste Caboclo e Tempo Perdido.

Os ingressos já estão à venda pelo site Ingresso Nacional, com valores a partir de R$77.

Sandro Mabel entrega 500 escrituras para famílias no Jardim do Cerrado