Goiânia completa 92 anos em ritmo de reorganização e avanços na gestão pública

No ano em que completa 92 anos, Goiânia comemora os resultados de um processo de reconstrução administrativa. Depois de um período marcado por desorganização, dívidas e descrédito da população, a cidade começa a retomar o ritmo de normalidade. Em dez meses de gestão, o prefeito Sandro Mabel tem conduzido uma ampla reestruturação da máquina pública, visando à recuperação financeira, retomada de serviços essenciais e reconquista da confiança dos cidadãos na prefeitura.

No início de 2025, a administração enfrentava um cenário crítico, com contratos suspensos, obras paradas, serviços interrompidos e dívidas acumuladas. Com planejamento e decisões firmes, a nova gestão iniciou um processo de reorganização que já apresenta resultados concretos.

Na saúde, a prefeitura encerrou a intervenção estadual e devolveu ao município o controle total do sistema. Serviços antes paralisados foram retomados, equipes reorganizadas e estoques de medicamentos reabastecidos. O Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia (Crof) foi reaberto, o Samu recebeu 22 novas ambulâncias e mais de 260 profissionais foram contratados. O atendimento pediátrico passou a funcionar 24 horas em todas as unidades de urgência, que já somam mais de 154 mil atendimentos neste ano. O número de salas de vacinação saltou de 29 para 64, ultrapassando a marca de um milhão de doses aplicadas.

Outros avanços incluem melhorias nas maternidades, com novas equipes de gestores, e reestruturação e ampliação da UPAVet.

Na educação, foram criadas 10 mil novas vagas na rede municipal, com prioridade para a Educação Infantil. A prefeitura distribuiu 200 mil livros didáticos, 100 mil peças de uniformes e 35 mil kits escolares. Unidades antigas passaram por reforma, e foi lançada a Operação Zera Fila, que busca eliminar o déficit histórico de matrículas. O piso salarial dos professores foi reajustado e servidores administrativos receberam bonificação.

A mobilidade urbana também passa por modernização. Goiânia se tornou a primeira cidade do país a implantar a metronização, sistema de inteligência artificial que dá prioridade ao transporte coletivo e reduz em até 30% o tempo de viagem dos ônibus. Cinco corredores receberam sincronização semafórica, a chamada Onda Verde, e quase 100 cruzamentos passaram a contar com o sistema Direita Livre, melhorando o fluxo de veículos. Importantes vias, como as avenidas T-63, 85 e Independência, foram recapeadas e sinalizadas, aumentando a fluidez do trânsito.

Na infraestrutura, o programa Brilha Goiânia instalou mais de 120 mil luminárias de LED em todas as regiões. A medida reduziu custos, com economia anual estimada em R$ 40 milhões, aumentou a sensação de segurança e devolveu o brilho às ruas da cidade. Além disso, mais de 90 quilômetros de vias foram asfaltados, 202 mil buracos tapados e quase duas mil bocas de lobo recuperadas.

A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) passou por reestruturação administrativa, com redução de cargos comissionados, desligamento de servidores aposentados e implantação de controles mais rigorosos em contratações e licitações. Na área de limpeza urbana, mais de 338 mil toneladas de lixo domiciliar e 23 mil toneladas de recicláveis foram recolhidas, com o cronograma de varrição e capina agora cumprido regularmente.

Na área social, foi lançado o programa Goiânia + Humana, com políticas voltadas à população em vulnerabilidade. Mais de 185 mil atendimentos foram realizados nos Cras, além da entrega de 2.489 cartões do Aluguel Social e 620 escrituras.

A gestão também tem atuado na prevenção de riscos climáticos, com a criação do Gabinete de Crise, responsável por coordenar ações preventivas em períodos de chuva e monitorar pontos críticos, como a Marginal Botafogo e a Rua 87.

O meio ambiente também ganhou atenção. Parques e áreas verdes foram revitalizados, o deck do Jardim Botânico foi reformado, a trilha Carolina Maria de Jesus inaugurada e novas ações de recuperação de nascentes e margens de córregos iniciadas. Mais de 400 atividades de educação ambiental envolveram escolas e comunidades.

Mesmo reconhecendo que ainda há muito a fazer, Sandro Mabel afirma que Goiânia vive um novo momento. “Estamos colocando a cidade de pé novamente. Cada avanço representa um passo na reconstrução de Goiânia. A população começa a sentir o resultado de um trabalho sério e planejado. O orgulho de ser goianiense está voltando”, destaca o prefeito.

