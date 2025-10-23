O ex-secretário de Governo de Iris Rezende, Paulo Ortegal, aproveitou o discurso de agradecimento pelo Título de Cidadão Goianiense, concedido pela Câmara Municipal de Goiânia nesta quinta-feira (23), para fazer uma defesa enfática da gestão do prefeito Sandro Mabel (UB). O tom político da fala chamou atenção pela composição da mesa, repleta de lideranças ligadas ao MDB, e pelo momento em que a administração estadual busca contornar má avaliação do prefeito da capital.

“Goiânia é a cidade que deu certo. E mesmo enfrentando grandes dificuldades, o que aconteceu nos últimos quatro anos, ela é vocacionada ao progresso. Hoje, sob a liderança do prefeito Sandro Mabel, da nossa vice, coronel Cláudia, vejo uma cidade retomando o caminho do crescimento, da organização e da confiança”, afirmou Ortegal.

“O prefeito encontrou uma Goiânia abalada, endividada, desorganizada. Mas com sua experiência e espírito realizador, tem conseguido recolocar a capital nos trilhos, com muito trabalho e determinação. E isso merece reconhecimento, porque quando Goiânia avança, todos nós avançamos.”, acrescentou.

Nos bastidores, o pronunciamento de Paulo Ortegal foi lido como um gesto político em defesa da atual gestão. A manifestação ocorre dias após o governador Ronaldo Caiado (UB) ter elogiado o prefeito Mabel em evento público. “Vamos ter calma, pois as coisas não acontecem só porque a gente quer, elas são construídas”, defendeu, ao cravar que os goianienses vão dizer que valeu a pena confiar na opção que Caiado trouxe para Goiânia.

A leitura entre aliados é que a imagem da administração municipal impacta diretamente o Palácio das Esmeraldas, já que Caiado foi o principal fiador da candidatura de Mabel em 2024. Eventual desgaste ou aprovação do prefeito tende a refletir na pré-candidatura do vice-governador Daniel Vilela à sucessão estadual, em 2026.

Há algumas semanas, o próprio Daniel Vilela fez uma fala que foi mal recebida entre os vereadores ao mencionar que o prefeito Sandro Mabel estava “desmamando marrucos” da Prefeitura. As palavras foram lidas como crítica aos parlamentares, mas teriam sido expressadas após pedido de Mabel por apoio público. Na época, vereadores do MDB não reagiram publicamente.

Ortegal também dedicou parte do discurso para listar entregas do governador Ronaldo Caiado. Em seguida, justificou a ausência de Daniel, que deixou a Câmara para uma agenda em Mozarlândia. “É um jovem dinâmico que, tenho certeza que, nos destinos do governo de Goiás, também vai fazer a diferença.”, registrou.

Discurso a oposição

Tido como futuro adversário de Daniel, o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) também tem se posicionado sobre o tema, sugerindo que os avanços na capital refletem ações do governo estadual e relembrando obras de suas gestões como exemplos da integração entre Estado e Município.

“Precisamos voltar a pensar e planejar Goiânia, que hoje está com trânsito e tráfego muito ruins. É preciso que o governador tenha um acerto com a Prefeitura de Goiânia, no sentido de um planejamento ousado, com recursos da Prefeitura, do Governo Federal e do Governo Estadual”, afirmou Marconi em entrevista ao jornalista Jackson Abrão, no jornal O Popular.

O evento, de autoria do vereador Markim Goyá, também homenageou o engenheiro Héder Vallim Barbosa, empresário da Barsil Construções, que há quase quatro décadas atua em Goiânia. Em discurso, Vallim agradeceu à cidade pela acolhida e pelas oportunidades oferecidas à sua família.

Presidente estadual do MDB, o vice-governador Daniel Vilela (MDB) teve passagem discreta pela Casa e não discursou. Acompanharam a cerimônia o ex-presidente da Câmara Andrey Azeredo, que representou o prefeito de Aparecida, Leandro Vilela; o ex-deputado federal Euler Morais; o ex-senador Mauro Miranda; o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (PSD); a ex-vereadora Célia Valadão, além de outras lideranças políticas e empresariais.

Do Paço Municipal, a vice-prefeita Cláudia Lira representou o prefeito, acompanhada da presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente (AMMA), Zilma Peixoto, ligada ao MDB, secretários e ex-vereadores que ocupam cargos na Prefeitura de Goiânia.

