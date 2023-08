Goiânia é a 10ª cidade no País em número de padarias

Dados do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Receita Federal revelaram que Goiás é a 10ª cidade do País com mais padarias. Atualmente, são 2.490 estabelecimentos especializados funcionando.

Somente no primeiro semestre de 2023, 265 novas padarias surgiram em Goiânia. Todas, de pequeno porte: 225 microempreendedores individuais/MEI, com faturamento anual até R$ 81 mil; 35 microempresas/ME, com faturamento anual até R$ 360 mil; 5 empresas de pequeno porte/EPP, com faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões.

Considerando o estado, foram 1.022 padarias abertas neste ano, todas, também, de micro e pequeno portes. No Brasil, foram 27.826 novas empresas do setor de panificação de janeiro a julho, 99,8% MEI, ME e EPP.

Atualmente, existem no país mais de 292,7 mil empresas no ramo, entre microempreendedores individuais (MEI) e micro e pequenas empresas. Desse universo, quase 9% (25,8 mil) foram abertas somente este ano. Além disso, segundo o Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação (IDEAL), de janeiro a maio de 2023, o setor já faturou mais de R$ 58 bilhões, aproximadamente R$ 7 bilhões a mais que o registrado no mesmo período no ano passado.