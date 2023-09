Goiânia é a 23ª cidade mais inteligente do Brasil, aponta levantamento

Segundo o ranking Connected Smart Cities, divulgado nesta segunda-feira (4), Goiânia é a 23ª cidade mais inteligente do Brasil. O documento foi apresentado durante o evento, que acontece em São Paulo.

O prefeito Rogério Cruz, que foi convidado para apresentar um dos 50 painéis temáticos que está discutindo propostas para o avanço dos projetos de cidades inteligentes, celebrou a posição conquistada pela capital, que também é destaque no evento com os projetos de mobilidade urbana, a exemplo do Passe Livre do Trabalhador.

“Goiânia conta com uma gestão cada vez mais conectada. As ações que estamos desenvolvendo para melhorar a mobilidade e o transporte coletivo chamaram a atenção do país, tanto que no ranking deste ano subimos duas posições e agora somos a 23ª cidade mais inteligente do país”, explica o prefeito.

A capital subiu duas posições no estudo que avaliou 650 cidades com mais de 50 mil habitantes. Foram levados em consideração 74 indicadores ligados à administração pública.