Goiânia é a capital com maior valorização no preço do metro quadrado

Goiânia é destaque no cenário nacional quando o assunto é a maior valorização no preço do metro quadrado de imóveis entre as capitais brasileiras. O dado é apresentado pelo primeiro estudo sobre valorização do valor do metro quadrado de imóveis novos, realizado pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC), com dados da plataforma GeoBrain.

Segundo o levantamento, no último ano, a capital registrou um aumento de 13% no valor médio do metro quadrado dos novos imóveis vendidos, saltando de R$ 7.273 para R$ 8.205. O crescimento ocorreu em todos os segmentos pesquisados, com destaque para os de alto padrão e luxo que tiveram valorização de 15%.

As demais capitais pesquisadas também apresentaram crescimento no valor médio do metro quadrado vendido. Fortaleza (CE) apresentou um crescimento de 9%, com um valor médio de R$ 10.311 no metro quadrado; Curitiba (PR) teve uma alta de 7%, alcançando um valor médio de R$ 11.369 por metro quadrado; por sua vez, São Paulo (SP) teve um aumento de 6% no preço médio do metro quadrado, atingindo R$ 14.605.

Com crescimentos mais modestos, Porto Alegre (RS) e Brasília (DF) registraram aumentos de 5% e um valor médio de R$ 12.096 e R$ 10.065 por metro quadrado, respectivamente. Não muito distante, os metros quadrados de imóveis de Belo Horizonte (MG) e Salvador (BA) registraram valorização de 3%, com o preço médio em R$ 12.096 na capital mineira ante R$ 9.442 dos soteropolitanos.

Por fim, Florianópolis (SC) apresentou a menor valorização, com um aumento de apenas 1%, mas manteve o metro quadrado mais caro entre as capitais pesquisadas, com um valor médio de R$ 15.718.