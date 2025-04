Goiânia é a segunda cidade mais arborizada do Brasil, aponta pesquisa do IBGE

Goiânia é a segunda capital mais arborizada do Brasil, de acordo com dados recém-divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A pesquisa, parte do Censo Demográfico de 2022, revela que 89,6% dos moradores da cidade vivem em ruas que possuem pelo menos uma árvore nas calçadas, ficando atrás apenas de Campo Grande, com 91,4%.

O estudo, que integra a Pesquisa Urbanística do Entorno dos Domicílios, analisou diferentes aspectos da infraestrutura urbana das cidades, com destaque para a presença de árvores nas vias públicas.

A pesquisa revela que o impacto da arborização vai além da estética: ela também oferece benefícios funcionais, como conforto térmico e incentivo a hábitos mais saudáveis, como caminhadas ao ar livre.

Brasil

A pesquisa também apresentou dados sobre a arborização nas ruas em todo o Brasil. No país, mais de 66% da população vive em locais com árvores nas vias públicas. No entanto, a cobertura não é uniforme. Aproximadamente 33% da população reside em ruas sem árvores, enquanto 32,1% vivem em locais com cinco ou mais árvores nas calçadas.

O Mato Grosso do Sul se destaca com o maior índice de arborização, atingindo 92,4%, enquanto Sergipe tem o menor percentual, com apenas 38,5%. Na região Centro-Oeste, estados como o Distrito Federal (84,2%) e Mato Grosso (80,9%) também apresentam altos índices de arborização.

Cidade Árvore do Mundo

Em 2023, Goiânia recebeu o título de “Cidade Arborizada do Mundo” concedido pela Organização das Nações Unidas (ONU), reconhecimento que destaca as cidades com programas eficazes na criação e manutenção de áreas verdes urbanas. A cidade conta com mais de 1 milhão de árvores espalhadas por seus parques e bosques, além de continuar investindo em sua infraestrutura verde.

Esse título coloca Goiânia em um seleto grupo de cidades ao redor do mundo que priorizam o meio ambiente e a qualidade de vida dos seus habitantes, além de reforçar seu compromisso com o desenvolvimento sustentável.