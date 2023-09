Goiânia eleita vice-presidente no Fórum de Esportes das Capitais – Regional Centro-Oeste

Goiânia, a capital de Goiás, foi eleita vice-presidente do Fórum Nacional dos Secretários Municipais de Esporte das Capitais Brasileiras, representada pelo secretário municipal dos Esportes, Danilo Rabelo. A eleição ocorreu durante a assembleia de fundação do fórum, realizada na I COB Expo, do Comitê Olímpico do Brasil (COB), em São Paulo, na quinta-feira (28/9).

O prefeito de Goiânia, Rogério, comemorou a escolha da cidade para a vice-presidência regional. Ele afirmou que a escolha é um reconhecimento de que a gestão está no caminho certo para levar o esporte a todas as pessoas.

O secretário Danilo Rabelo expressou gratidão ao prefeito pela atenção dada às ações da pasta de Esportes e destacou que isso está colocando Goiânia no cenário nacional.

Além disso, Carlos Augusto Manoel Vianna, secretário de São Paulo, foi eleito presidente do fórum e Carlos Eduardo Pijak Junior, secretário de Curitiba, foi escolhido como vice.

O fórum foi criado para ser um espaço de integração entre as capitais brasileiras, permitindo o compartilhamento de experiências bem-sucedidas e a busca por soluções conjuntas para os desafios enfrentados no desenvolvimento do esporte.