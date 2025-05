Goiânia se destaca nacionalmente no novo levantamento do Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2025, posicionando-se como a 6ª capital com melhor qualidade de vida entre as 27 avaliadas. Com uma pontuação de 68,21, a cidade se insere no Grupo 1, que reúne os municípios com os melhores desempenhos sociais e ambientais do país.

A capital goiana supera não apenas a média brasileira (61,96), como também a média do estado de Goiás, que obteve 62,63 pontos — colocando o estado na 7ª posição entre as Unidades da Federação.

Avanços nas áreas básicas e de bem-estar

A boa colocação de Goiânia é impulsionada principalmente por seus resultados nas dimensões:

Moradia – 87,55 pontos

Água e Saneamento – 84,34 pontos

Nutrição e Cuidados Médicos Básicos – 80,73 pontos

Acesso ao Conhecimento Básico – 78,91 pontos

Esses dados refletem uma capital que vem avançando em políticas públicas essenciais e estruturais, garantindo acesso à saúde básica, infraestrutura urbana e educação fundamental.

Onde Goiânia ainda precisa melhorar

Apesar da boa colocação geral, alguns componentes ainda apresentam desafios para a capital:

Direitos Individuais – 47,83 pontos

Inclusão Social – 50,49 pontos

Acesso à Educação Superior – 59,41 pontos

Esses números mostram que, embora Goiânia se destaque em indicadores fundamentais, ainda há desigualdades e gargalos no acesso a direitos e oportunidades, especialmente para grupos historicamente marginalizados.

Comparativo com outras capitais

No ranking geral do IPS entre capitais, Goiânia aparece logo após Belo Horizonte (68,22) e à frente de Palmas (68,18) e Florianópolis (67,91). O topo da lista é ocupado por Curitiba, com 69,89 pontos.

Goiás em bom momento

A posição de Goiânia no IPS 2025 reforça o bom desempenho do estado de Goiás no cenário nacional. Com 62,63 pontos, o estado ocupa o 7º lugar entre os 27 da federação, e tem cidades como Anápolis (9º no estado) e Catalão (3º) também entre as melhores em qualidade de vida no contexto goiano.

Fonte: IPS Brasil 2025 – ipsbrasil.org.br

Classificação geral: 6ª entre as capitais | Grupo 1 de progresso social