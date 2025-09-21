search
Prefeitura de Goiânia estuda pagar mestrado para procuradores e auditores, com custo de R$ 1,1 milhão

Curso seria custeado pelo Fundo de Capacitação e oferecido pelo IDP, em Brasília, com duração de dois anos


Lucas de Godoi Por Lucas de Godoi em 21/09/2025 - 18:10

Decisão do Comitê de Controle de Gastos prevê 10 vagas no mestrado para servidores da PGM e da Sefaz

A Prefeitura de Goiânia analisa a possibilidade de custear vagas em um curso de mestrado profissional em Direito, voltado para procuradores e auditores fiscais do município. O investimento previsto é de R$ 1,128 milhão, a ser aplicado em 24 meses, segundo deliberação do Comitê de Controle de Gastos (CCG) e, caso seja confirmada, a despesa será custeada pelo Fundo Municipal de Capacitação e Desenvolvimento Estratégico.

A proposta prevê a contratação de 10 vagas no curso oferecido pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), em Brasília, turma 2025.2. A capacitação, com carga horária de 560 horas, seria destinada a cinco procuradores municipais e cinco auditores fiscais tributários, vinculados à Procuradoria-Geral do Município (PGM) e à Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz).

A administração ainda não informou como pretende realizar a seleção e se o curso poderá ser pleiteado por servidores de outras áreas. A contratação ainda aguarda diligências antes da formalização definitiva.

A decisão foi publicada após reunião do CCG em 4 de setembro. Assinam eletronicamente o documento o secretário da Fazenda, Valdivino José de Oliveira; o controlador-geral do município, Juliano Gomes Bezerra; a assessora especial do prefeito e administradora de algumas de suas empresas, Ana Gabriela Leandra de Souza Cruz; o procurador-geral, Wandir Allan de Oliveira; e o secretário de Administração, Celso Dellalibera.

