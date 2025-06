Goiânia ganha nova trilha de bike com acesso gratuito

Ciclistas de Goiânia e região ganham mais uma opção de lazer e aventura. A partir deste sábado (07/06), será aberta ao público uma trilha bike com 950 metros de extensão dentro da área do futuro condomínio Jardins Grécia, na entrada de Senador Canedo, próximo à GO-403. O percurso será liberado às 8h, com estrutura de hidratação e acesso gratuito.

A trilha bike faz parte do projeto da FGR Incorporações e integra o lançamento do condomínio horizontal Jardins Grécia. Enquanto as obras do empreendimento não começam, o espaço ficará disponível para os amantes do pedal. Então, é só levar sua bicicleta e aproveitar a experiência de pedalar em um ambiente natural e seguro.

“Estamos convidando diversos grupos de pedal de Goiânia para essa inauguração”, afirma Samantha Godoi, gerente de marketing da FGR. Ela destaca que não é necessário fazer inscrição. Basta comparecer ao local com sua bike. Além disso, a empresa vai oferecer ponto de hidratação para garantir o conforto dos participantes.

Mas é importante lembrar: o uso da pista será por conta e risco dos próprios ciclistas. A FGR vai instalar placas de sinalização ao longo do trajeto, mas a segurança depende de cada usuário. “O ciclista deve usar equipamentos de proteção e zelar pela conservação da trilha”, reforça Samantha.

A novidade reforça o incentivo ao esporte e ao contato com a natureza. A nova trilha bike deve atrair praticantes de mountain bike e famílias em busca de lazer ao ar livre. Para quem ama pedalar, essa é uma ótima oportunidade de curtir um circuito inédito bem perto da capital.