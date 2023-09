Goiânia lidera ranking de valorização no metro quadrado de novos imóveis

A capital goiana é projetada, atualmente, como a cidade brasileira com maior valorização no preço do metro quadrado de imóveis, de acordo com levantamento realizado pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), com dados da plataforma GeoBrain. A pesquisa aponta para um crescimento de 13% nos últimos 12 meses.

Os números são referentes, de acordo com a análise, às vendas de lançamentos residenciais verticais em oito estados do país. Conforme o levantamento, o valor médio do metro quadrado dos novos imóveis vendidos saltou de R$ 7.273 para R$ 8.205. O segmento de maior destaque é voltado para construções padrão e luxo, que tiveram valorização de 15%.

Dentre os imóveis em evidência lançados nos últimos meses está o Elements, desenvolvido pela Consciente Construtora. Trata-se, conforme a empresa responsável pelo projeto, de uma joia arquitetônica, combinando design contemporâneo, funcionalidade, harmonia e sustentabilidade em um só lugar.

Com entrega prevista para 2027, o imóvel, localizado no Setor Oeste (um dos mais valorizados da capital), oferece uma variedade de opções residenciais, de 120m² e 135m², sendo 3 suítes. Ele é composto por unidades sofisticadas, espaços modernos e uma área de lazer completa.

Uma das principais características que diferencia o Elements é o seu compromisso com a sustentabilidade. O prédio prevê ponto para vaga verde – espaço para recarga de carro elétrico, no qual deverá ser oferecida uma unidade por apartamento, os elevadores contarão com sistema de regeneração de energia e, ainda, será feito o reuso de águas dos aparelhos de ar-condicionado para irrigação de jardins das áreas comuns.

De acordo com Camila Inácio, Diretora do Grupo Consciente, o resultado é reflexo dos grandes investimentos que as empresas têm feito nos últimos anos. “Apostamos em projetos internacionais, como o WTC, elevamos o patamar da entrega de empreendimentos de luxo, como o Elements, Reserva 27 e Casa Brasileira. Goiás já se tornou referência para o nacional”, comemora a gestora.