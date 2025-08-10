search
Justiça

Goiânia não recorrerá mais em ações judiciais sobre creches e medicamentos básicos

Decisão da Procuradoria segue entendimento do STF e garante acesso mais rápido a direitos essenciais


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 10/08/2025 - 09:21

Atendimento em creches e fornecimento de remédios devem ser garantidos sem prolongar disputas judiciais (Foto: Divulgação)

A Procuradoria-Geral do Município de Goiânia publicou súmulas administrativas que estabelecem a dispensa de recursos judiciais nas ações que envolvem o fornecimento de medicamentos previstos na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) e oferta de vagas na educação infantil, nas fases de creche e pré-escola.

De acordo com a Súmula Administrativa nº 8, não haverá interposição de recursos em processos nos quais o município tenha sido condenado a fornecer medicamentos já previstos na lista oficial ou a disponibilizar exames, consultas, cirurgias ou internações já realizadas, exceto embargos de declaração.

A Súmula Administrativa nº 21 prevê que, em ações judiciais que tratem da oferta de vaga na educação infantil, o município não apresentará oposição ao pedido, devendo apenas informar ao juízo sobre o cumprimento da decisão e interpor recurso apenas para tratar de honorários ou multas consideradas desproporcionais.

Orientação legal

As medidas passam a orientar a atuação dos procuradores municipais e têm aplicação imediata nos casos previstos. As súmulas administrativas foram aprovadas pelo Conselho Superior de Procuradores, conforme decisão registrada na Ata de Reunião 001/2025, e publicadas no Diário Oficial do Município em 8 de agosto.

Estes enunciados orientam a atuação dos procuradores municipais em situações específicas, como desistência de processos judiciais, dispensa de interposição de recursos, critérios para cálculo de aposentadoria e procedimentos relacionados a demandas envolvendo servidores públicos e prestação de serviços pelo município.

