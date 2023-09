Goiânia pode ter chuvas fortes a partir de hoje

Uma frente fria que passa pela região Sudeste do país já influencia o clima em Goiás e poderá provocar pancadas de chuvas e rajadas de vento nos próximos dias. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a associação da influência da frente fria com o forte calor dos últimos dias e a baixa umidade relativa do ar pode trazer chuvas intensas para o estado.

Imagens de satélite mostram que a frente fria não chegou a entrar em Goiás, mas está se deslocando a uma velocidade intensa e influencia o clima, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuvas em municípios da região Sudoeste de Goiás. Amanhã, ela poderá atingir outras regiões, especialmente no centro-sul de Goiás. Em Goiânia pode chover forte.