Goiânia produz adubo natural e sustentável com galhos de árvores provenientes de podas e casca de arroz

Cerca de 100 metros cúbicos de adubo natural e sustentável são produzidos pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), para serem usados no plantio de mudas e em canteiros de avenidas e jardins de praças públicas. A quantidade equivale a oito caminhões caçamba trucado cheios, e é suficiente para atender toda a demanda do município.

O adubo é feito no Viveiro Nova Esperança, por meio da compostagem, técnica de decomposição e reciclagem da matéria orgânica. Os resíduos mais utilizados no processo são galhos de árvores triturados, provenientes de podas rotineiras pela cidade, da casca de arroz, vinda da indústria alimentícia, e esterco de gado, proveniente de frigoríficos.

Esses materiais que teriam como destino final o Aterro Sanitário de Goiânia, não fosse a iniciativa da compostagem, são misturados à terra com auxílio de retroescavadeira ou pá carregadeira formando as chamadas leiras — montes de 2 metros de largura, 1,8 metro de altura e 15 metros de comprimento.

A cada 15 dias, as 11 leiras existentes são reviradas e irrigadas para que a fermentação ocorra de forma mais eficiente. O ponto de maturação para formação do adubo leva de 90 à 180 dias, sendo que em período chuvoso o tempo necessário é menor. Todo o processo é acompanhado por um engenheiro agrônomo para garantir que não haja contaminação do solo e do próprio composto.