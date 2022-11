Goiânia realiza oficina para debater Plano de Mobilidade da capital

Acontece nesta sexta-feira, 04, e sábado, 05, a oficina “A participação social e o processo dinâmico de construção do Plano de Mobilidade Urbana de Goiânia”. Os encontros são realizados na Faculdade SENAI Fatesg, localizada na Rua 224-A, no Setor Leste Universitário, a partir das 8hs.

A programação conta com uma série de mesas redondas e atividades coletivas, que pretendem debater e coletar propostas da população sobre o Plano de Mobilidade da capital. Para participar é preciso realizar a inscrição, até a sexta-feira, na página do evento.

“Nosso objetivo é construir um projeto que atenda aos anseios da cidade e, para isso, queremos ouvir a população. Já iniciamos esse trabalho de coleta de dados na pesquisa origem destino Por Onde Você Anda?, realizada por meio da página da Prefeitura de Goiânia na internet e do aplicativo Prefeitura 24 horas e, agora, queremos ouvir presencialmente com a população”, afirma o secretário de planejamento urbano e habitação, Valfran Ribeiro.

A atividade é mais uma das etapas de construção do Plano de Mobilidade de Goiânia que está sendo construído por uma equipe multisetorial da Prefeitura de Goiânia, em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG) e com apoio do Instituto do Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade para Todos (MDT).

O evento acontece em parceria com as secretarias municipais de Ciência e Tecnologia (Sictec), Mobilidade (SMM), a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC), UFG, MDT, e com apoio da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG).