Goiânia recebe a segunda edição da Rota Sertaneja

No próximo sábado, 13 de setembro, a Cerrado Cervejaria, em Goiânia, será palco da audição que definirá os 20 artistas selecionados para a Rota Sertaneja. A iniciativa, realizada pelo Sindibares, Abrasel e Prefeitura de Goiânia por meio da Goiânia Tur e Secretaria de Cultura, tem como objetivo valorizar a cena sertaneja e gastronômica da capital, conhecida como a “Capital do Sertanejo”. O festival acontece entre setembro e novembro em bares e restaurantes da cidade.

Seleção de artistas

A audição começa ao meio-dia e será aberta ao público. Durante a tarde, os candidatos se apresentam para jurados especializados, que vão escolher os 20 selecionados. A lista com os escolhidos será divulgada no final da seletiva. Esses artistas farão apresentações nos bares participantes sem cobrança de couvert artístico. O primeiro show será no dia 25 de setembro, seguido por apresentações sempre às quartas e quintas-feiras. O cachê dos músicos será custeado pela Prefeitura de Goiânia.

Música e gastronomia

Além dos shows, cada bar participante vai criar um petisco especial com preço promocional para o público. Uma novidade desta edição é a ampliação do circuito para bairros fora das regiões tradicionais do Setor Marista e Setor Bueno, permitindo maior alcance da programação.

Para o presidente do Sindibares, Newton Pereira, a iniciativa homenageia a tradição da música sertaneja e os espaços que deram visibilidade a grandes artistas. O secretário de Cultura, Uugton Batista, destaca o incentivo à economia criativa e o fortalecimento da cena cultural. Já a presidente da Goiânia Tur, Nárcia Kelly, afirma que o projeto fortalece a renovação da música sertaneja, abrindo espaço para novos talentos.

“De Olho nos Olhinhos” conscientiza sobre câncer ocular em crianças