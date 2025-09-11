search
Diversão e Arte

Goiânia recebe a segunda edição da Rota Sertaneja

Audição neste sábado define artistas que irão se apresentar em bares e restaurantes da capital de setembro a novembro


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 11/09/2025 - 16:07

Foto: divulgação

No próximo sábado, 13 de setembro, a Cerrado Cervejaria, em Goiânia, será palco da audição que definirá os 20 artistas selecionados para a Rota Sertaneja. A iniciativa, realizada pelo Sindibares, Abrasel e Prefeitura de Goiânia por meio da Goiânia Tur e Secretaria de Cultura, tem como objetivo valorizar a cena sertaneja e gastronômica da capital, conhecida como a “Capital do Sertanejo”. O festival acontece entre setembro e novembro em bares e restaurantes da cidade.

Seleção de artistas

A audição começa ao meio-dia e será aberta ao público. Durante a tarde, os candidatos se apresentam para jurados especializados, que vão escolher os 20 selecionados. A lista com os escolhidos será divulgada no final da seletiva. Esses artistas farão apresentações nos bares participantes sem cobrança de couvert artístico. O primeiro show será no dia 25 de setembro, seguido por apresentações sempre às quartas e quintas-feiras. O cachê dos músicos será custeado pela Prefeitura de Goiânia.

Música e gastronomia

Além dos shows, cada bar participante vai criar um petisco especial com preço promocional para o público. Uma novidade desta edição é a ampliação do circuito para bairros fora das regiões tradicionais do Setor Marista e Setor Bueno, permitindo maior alcance da programação.

Para o presidente do Sindibares, Newton Pereira, a iniciativa homenageia a tradição da música sertaneja e os espaços que deram visibilidade a grandes artistas. O secretário de Cultura, Uugton Batista, destaca o incentivo à economia criativa e o fortalecimento da cena cultural. Já a presidente da Goiânia Tur, Nárcia Kelly, afirma que o projeto fortalece a renovação da música sertaneja, abrindo espaço para novos talentos.

“De Olho nos Olhinhos” conscientiza sobre câncer ocular em crianças

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Linval Thompson se apresenta em Goiânia pela primeira vez
Diversão e Arte

Linval Thompson se apresenta em Goiânia pela primeira vez

09/09/2025
Restaurante Las Nenas com o prato Nenita
Diversão e Arte

Goiânia Restaurant Week celebra a Itália com menus a partir de R$ 59,90

09/09/2025
De Goiânia e redondezas
Diversão e Arte

Livro de contos “De Goiânia e redondezas” é lançado na Adufg

05/09/2025
João Vitor faz estreia na telinha em minissérie inédita do SBT
Diversão e Arte

João Vitor faz estreia na telinha em minissérie inédita do SBT

01/09/2025
Mr. Gyn
Cultura

Divulgada programação oficial do Canto da Primavera 2025

01/09/2025
Bolsonaro e aliados
Poder

Bolsonaro e aliados podem recorrer e ainda não serão presos; entenda

11/09/2025
dono de açougue preso
Cidades

Dono de açougue é preso por vender carne furtada e imprópria para consumo

11/09/2025
Cármen condenação Bolsonaro
Justiça

Cármen Lúcia forma maioria pela condenação de Bolsonaro e aliados; acompanhe ao vivo

11/09/2025
Fogo Acreúna
Cidades

Máquina de colheita pega fogo e atinge plantação de cana em Acreúna

11/09/2025
Pesquisa