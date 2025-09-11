“De Olho nos Olhinhos” conscientiza sobre câncer ocular em crianças

O Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia, recebe no próximo sábado, 13 de setembro, a 4ª edição da campanha nacional “De Olho nos Olhinhos”. A iniciativa, criada por Daiana Garbin e Tiago Leifert, tem como objetivo conscientizar a população sobre o retinoblastoma, câncer ocular mais comum na infância, oferecendo atendimento gratuito, encaminhamento para exames e atividades educativas no espaço Buriti Kids, no Piso 1.
Exames gratuitos
Durante o evento, equipes médicas e voluntários vão orientar a população, distribuir materiais informativos e encaminhar casos suspeitos para avaliação no Centro de Referência em Oftalmologia (Cerof) e no Hospital de Olhos de Aparecida. Neste ano, a campanha também contará com a realização de exames oftalmológicos gratuitos nessas duas instituições, no próprio dia 13 de setembro.
Apoio médico
A ação conta com o apoio de entidades médicas nacionais, como o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) e a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), além de instituições internacionais, como a Childhood Cancer International (CCI) e a International Society of Ocular Oncology (ISOO). Em Goiás, participam o Araújo Jorge – Hospital de Câncer, o Complexo Oncológico de Referência do Estado (Cora), o Cerof e o Hospital de Olhos de Aparecida.
O retinoblastoma, embora raro — com cerca de 200 a 300 novos casos por ano no Brasil —, representa 14% dos cânceres pediátricos em crianças menores de 2 anos. Mais de 90% dos diagnósticos acontecem até os 5 anos, e quando descoberto precocemente, pode ser curado, preservando a visão da criança.
SERVIÇO
📍 Campanha “De Olho nos Olhinhos” – Buriti Shopping
📅 Data: 13 de setembro (sábado)
⏰ Horário: das 10h às 15h
📌 Local: Buriti Kids, Piso 1
➡️ Serviços: orientação, distribuição de material educativo, encaminhamento de casos suspeitos e exames oftalmológicos gratuitos (Cerof e Hospital de Olhos de Aparecida).
Maria Eugênia apresenta show no Bosque dos Buritis em Goiânia