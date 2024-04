Goiânia tem 1.700 doses de vacina contra dengue disponíveis

A partir desta quinta-feira (4/4), a Prefeitura de Goiânia vai disponibilizar a vacina Qdenga, contra dengue, em 12 unidades de saúde. A medida foi tomada após devolução de 12.701 doses do imunizante ao Estado que fará a redistribuição entre os municípios. Todas as doses vencem no próximo dia 30.

Goiânia ficou com 1.700 doses que serão distribuídas na tarde desta quarta-feira (3/4), para as 12 unidades de saúde, sendo que cada uma receberá 140 doses. “Escolhemos as unidades mais procuradas pela população para se vacinar. O Centro Municipal de Vacinação (CMV) ficou de fora porque está em reforma”, explica Marília Castro, diretora de Imunização da SMS.

Até o momento, Goiânia aplicou 18.036 doses do imunizante, o que representa 52,7% do total de 34.234 doses recebidas inicialmente pelo município. A vacinação se destina a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, e teve início em 15 de fevereiro de 2024.

Unidades onde haverá doses da vacina contra dengue:

Região Sudoeste

– Ciams Novo Horizonte

– USF Santa Rita

Região Sul

– Ciams Dr Domingos Viggiano

Região Norte

– Ciams Urias Magalhães

– USF Jardim Guanabara 1

Região Noroeste

– Cais Cândida de Morais

– USF Vila Mutirão

Região Leste

– Upa Dr Paulo Garcia de Siqueira

– Upa Novo mundo

Região Oeste

– Cais Bairro Goiá

– USF São Francisco

Região Campinas Centro

– CS Cidade Jardim