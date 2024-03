Goiânia tem cerca de 70 mil famílias que podem se cadastrar na Tarifa Social de Energia Elétrica

Um levantamento realizado pela Equatorial Goiás revela que aproximadamente 70 mil famílias em Goiânia são elegíveis para a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), mas ainda não se inscreveram no programa. Em 2023, a distribuidora cadastrou cerca de 140 mil novos clientes no estado, alcançando um total de 510 mil famílias beneficiadas ao final do ano.

“A intenção é que essa participação continue crescendo, visto que cerca de 445 mil famílias, sendo 70 mil somente na capital, ainda podem receber o benefício. Por isso, pedimos aos clientes aptos que mantenham o CadÚnico atualizado nos Centros de Referência à Assistência Social (Cras) das Prefeituras e procurem os canais de atendimento da distribuidora para receber o benefício”, destaca o superintendente Comercial da Equatorial Goiás, Roosevelt Cantanhede.

As cidades com o maior número de clientes aptos e não inscritos são Goiânia, Águas Lindas de Goiás, Aparecida de Goiânia, Luziânia, Anápolis, Rio Verde, Formosa, Valparaíso de Goiás, Trindade e Senador Canedo, nesta ordem. A inclusão de famílias na TSEE possibilita direcionar recursos do orçamento familiar, antes destinados ao pagamento da conta de energia, para outras necessidades como alimentação e saúde, injetando R$ 133 milhões na economia dos municípios goianos durante o ano de 2023.

Como se cadastrar na TSEE

A TSEE beneficia inscritos no Cadastro Único do Governo Federal identificados como baixa renda, quilombolas, indígenas, beneficiários do Benefício da Prestação Continuada (BPC), ou com renda familiar mensal de até três salários-mínimos, que tenham membros acometidos por doenças que necessitem do uso contínuo de aparelhos ou equipamentos elétricos em domicílio.

Para verificar a inclusão na Tarifa Social, basta conferir na parte superior da conta de energia, no espaço Dados da Unidade Consumidora, se o campo Classe/Subclasse está preenchido com “Resid. Bx. Renda”. Se não estiver incluído, os interessados podem se cadastrar atendendo às condições estabelecidas.

Onde se cadastrar

Agências de Atendimento Presencial

Postos Credenciados de Atendimento Presencial

Central de Atendimento 0800 062 0196 – ligação gratuita para todo o Estado, 24 horas por dia.

A família precisa estar com o cadastro único atualizado no Cras e apresentar o número da Unidade Consumidora em que reside, documento de identificação oficial com foto e número de Identificação Social – NIS ou BPC.

Descontos

A Tarifa Social de Energia Elétrica proporciona descontos no valor mensal do consumo das famílias beneficiadas, variando de acordo com a faixa de consumo. As famílias indígenas e quilombolas têm descontos diferenciados.

Consumo até 30 kWh/mês: redução de 65%

De 31 a 100 kWh/mês: redução de 40%

De 101 a 220 kWh/mês: redução de 10%

Acima de 220 kWh/mês: custo similar aos clientes sem o benefício.

Famílias indígenas e quilombolas têm descontos mais significativos, chegando a 100% para consumo até 50 kWh/mês.