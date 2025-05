Goiânia tem quatro salas de vacina aos fins de semana para imunização contra Influenza

A Prefeitura de Goiânia passou a disponibilizar quatro pontos para vacinação aos fins de semana durante a campanha de imunização contra Influenza. As salas de vacina dos Centros Integrados de Atenção Médico-Sanitária (CIAMS) Urias Magalhães e Novo Horizonte, da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim América e do Centro Municipal de Vacinação (CMV) estarão abertas aos sábados e domingos das 8 às 17h.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Luiz Pellizzer, a oferta de vacinas em datas alternativas aos dias úteis visa facilitar o acesso da população aos imunizantes. “Recebemos a rede municipal com apenas 29 pontos de vacinação em funcionamento e hoje temos mais de 60 salas de vacina abertas, quatro delas em funcionamento inclusive aos finais de semana. É uma resposta concreta para garantir acesso facilitado e agilidade no atendimento, fortalecendo a prevenção”, destacou o secretário.

O imunizante está disponível para todas as pessoas acima de 6 meses de idade, conforme orientação do Ministério da Saúde. “Estamos em um período de grande incidência de síndromes respiratórias, de alta circulação do vírus da gripe e a vacina é a ferramenta mais eficaz para a redução da transmissão comunitária da doença. Por isso, é muito importante que a população avalie a melhor data para a imunização de toda a família e busque as salas de vacina”, disse o secretário.

O imunizante disponível na rede pública em 2025 é trivalente e protege contra as cepas H1N1 e H3N2 do vírus Influenza A e contra o vírus Influenza B. Confira os endereços das unidades abertas aos fins de semana:

• CIAMS Novo Horizonte: Avenida Engenheiro José Martins, s/n, Novo Horizonte

• UPA Jardim América: Praça C-201, Jardim América

• Centro Municipal de Vacinação (CMV): Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu s/n , Setor Pedro Ludovico

• CIAMS Urias Magalhães: Rua Guajajaras, s/n, Urias Magalhães