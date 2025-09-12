search
Goiânia terá sol forte, máxima de 37°C e alerta de baixa umidade nesta quinta-feira

Capital segue sem chuvas significativas há mais de dois meses; risco de queimadas e impactos na saúde preocupam autoridades


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 12/09/2025 - 09:13

Foto: Divulgação

O calor e a seca continuam sendo os principais destaques do tempo em Goiânia nesta quinta-feira (11). De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a previsão indica predomínio de sol ao longo do dia, com temperaturas variando entre 20°C e 37°C.

A umidade relativa do ar deve oscilar entre 14% e 60%, mas no período da tarde pode cair para patamares considerados críticos pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O nascer do sol ocorreu às 6h15 e o pôr do sol será às 18h11 .

Risco à saúde e meio ambiente

O boletim do Cimehgo reforça o alerta máximo para queimadas em todo o estado, com condições classificadas como críticas. Em Goiânia, a baixa umidade pode causar ressecamento da pele, irritação nos olhos, problemas respiratórios e maior risco de desidratação.

O cenário se agrava com a longa estiagem. Segundo o monitoramento, a região central de Goiás, onde está a capital, já soma 79 dias consecutivos sem chuvas significativas, enquanto no Norte e Oeste o número ultrapassa os 130 dias.

Prognóstico para os próximos dias

O fim de semana também deve ser de sol forte e calor no período da tarde, sem previsão de chuvas. O ar seco tende a piorar a sensação de desconforto e a qualidade do ar permanece classificada como regular, exigindo cuidados redobrados da população.

Entre as recomendações, estão:

  • Beber bastante água ao longo do dia;
  • Evitar atividades físicas entre 10h e 16h;
  • Usar protetor solar e roupas leves;
  • Manter ambientes umidificados;
  • Não provocar queimadas, já que a maioria dos focos de incêndio é causada por ação humana.

Alerta máximo para queimadas

O Cimehgo classificou como crítico o risco de incêndios em 220 dos 246 municípios goianos. O chamado “Fator 30-30-30” — temperaturas acima de 30°C, umidade abaixo de 30% e ventos moderados — intensifica as chances de propagação do fogo. Unidades de conservação como o Parque Estadual dos Pirineus, o Parque da Serra de Caldas Novas e a Floresta Estadual do Araguaia também estão sob risco elevado.

Prognóstico para o fim de semana

A previsão é de que as condições se mantenham: sol forte, calor à tarde e ar cada vez mais seco. Não há indicativos de chuva significativa até a próxima semana. A qualidade do ar permanece no nível regular (ruim), o que exige atenção especial de crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.

Recomendações do Cimehgo:

  • Hidrate-se ao longo do dia;
  • Evite exercícios ao ar livre entre 10h e 16h;
  • Use protetor solar, bonés e roupas leves;
  • Mantenha ambientes umidificados;
  • Não provoque queimadas, prática que agrava a poluição e ameaça áreas urbanas e rurais.
