GoiâniaPrev disponibiliza serviços previdenciários em seis unidades do Atende Fácil

A partir do dia 3 de novembro, protocolo para a abertura de processos relacionados a benefícios como aposentadorias pensões e auxílios estará disponível em seis postos de atendimento, incluindo o do Paço Municipal


Por Redação Tribuna do Planalto em 29/10/2025 - 11:25

GoiâniaPrev disponibiliza serviços previdenciários em seis unidades do Atende Fácil (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Goiânia, por meio do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia (GoiâniaPrev), informa que, a partir do dia 3 de novembro, o protocolo para a abertura de processos relacionados a benefícios como aposentadorias, pensões, auxílios, dentre outros, estará disponível em seis postos de atendimento do Atende Fácil descentralizados da cidade, incluindo o do Paço Municipal.

A descentralização do serviço permite que o servidor escolha o local de atendimento mais próximo de sua residência ou local de trabalho, nas seguintes unidades: Praça da Bíblia, Paço Municipal, Setor Pedro Ludovico, Shopping Cidade Jardim, Shopping Estação Goiânia e Shopping Popular Mangalô. Anteriormente, a abertura de processos previdenciários do GoiâniaPrev era realizada majoritariamente na sede, no Setor Oeste.

“É importante ressaltar que a análise dos processos continuará sendo de responsabilidade do GoiâniaPrev, que receberá toda a documentação por meio do sistema integrado da Prefeitura. A expansão do serviço de protocolo para o Atende Fácil é um avanço logístico que moderniza e desburocratiza o procedimento inicial”, explica a presidente do instituto.

Agendamento

Para ser atendido em uma das seis unidades do Atende Fácil, o primeiro passo para o servidor é realizar o agendamento prévio, pelo site oficial da Prefeitura de Goiânia. Após o agendamento, o servidor deve se atentar à documentação necessária para o tipo de benefício desejado, consultando a lista no portal do GoiâniaPrev.

No dia e horário marcados, o servidor comparecerá à unidade escolhida do Atende Fácil para protocolar sua documentação. O acompanhamento do andamento do processo pode ser feito de forma online, pelo portal da prefeitura, utilizando o número de protocolo fornecido no momento do atendimento.

Pesquisa