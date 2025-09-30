search
Economia

Goiás alcança nota B+ na avaliação do Tesouro Nacional

Tesouro Nacional adota ajuste na metodologia, sugerida pelo Estado, que salta da nota C para B+


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 30/09/2025 - 13:49

Goiás Tesouro
A avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional considera informações fiscais de Goiás do ano passado (Foto: Divulgação)

O Estado de Goiás subiu da nota C para B+ na análise da Capacidade de Pagamento (Capag) 2025, aferida pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). A classificação foi confirmada na quinta-feira (25/9) e consta em nota técnica da STN. A avaliação considera informações fiscais de 2024. “A melhoria da situação fiscal do Estado vem ocorrendo desde o início da gestão. A classificação B+ é o reconhecimento técnico de uma gestão fiscal séria”, afirmou o secretário da Economia, Francisco Sérvulo Freire Nogueira.

Goiás é participante do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) desde dezembro de 2021. Teve sua nota na Capacidade de Pagamento (Capag) rebaixada pela STN para C em 2023 e 2024. O rebaixamento apoiou na interpretação de que a adesão ao RRF representaria fragilidade financeira, desconsiderando, contudo, a trajetória de melhora fiscal comprovada nos indicadores de endividamento, poupança corrente e liquidez, que apontavam manutenção ou elevação das notas parciais. Além disso, à época, como justificativa para o rebaixamento, a STN argumentou que os benefícios do RRF implicam em distorções nos indicadores que compõem o cálculo da Capag.

O Estado recorreu das decisões, nos dois exercícios, defendendo que não havia deterioração da situação fiscal e sugerindo que os cálculos da Capag fossem ajustados para neutralizar os efeitos temporários do RRF. Apesar disso, os recursos foram rejeitados pela STN. Neste ano, o Tesouro Nacional confirmou os ajustes para neutralizar os benefícios do RRF, corretamente classificando o Estado com a nota B+ na Capag.

“A STN adotou agora a metodologia de apuração para entes em RRF que vínhamos defendendo nos recursos dos últimos dois anos. Antes, sem esses ajustes, Goiás recebia nota C. Agora, com critérios que refletem corretamente os benefícios do RRF, conquistamos a classificação B+”, destacou o subsecretário do Tesouro Estadual, Wederson Xavier de Oliveira.

Avaliação
A análise da capacidade de pagamento incluiu três indicadores: endividamento, poupança corrente e liquidez relativa. Após a apuração dos dados fiscais, os estados recebem classificação de A a D. Aqueles com nota A, A+, B ou B+ podem contratar operações de crédito com garantia da União.

O cálculo também considerou o resultado do Ranking 2025 da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro. Goiás lidera o ranking há três anos com nota A e, na última edição, alcançou 100% de pontuação.

Os resultados completos da Capag estão disponíveis neste link.

Cabo Senna cobra repúdio contra fala de Mabel que chamou vereadores de “malandrinhos”

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

pet
Economia

Pets viram prioridade no orçamento dos brasileiros, revela Serasa

30/09/2025
Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia

Receita libera consulta ao quinto lote de restituição do Imposto de Renda

30/09/2025
Participação no leilão é por meio de lances, aberta a pessoas físicas e jurídicas, mediante cadastro prévio na plataforma digital - Foro: Sead
Economia

Governo de Goiás coloca 185 veículos oficiais em leilão

29/09/2025
Neste Dia do Idoso, em 1º de outubro, advogado destaca que é importante começar a contribuir para o INSS, mesmo tardiamente Freepik
Economia

Dia do Idoso: entenda regras para aposentadoria

29/09/2025
tomate comum
Economia

Procon Goiânia encontra variação de até 242,29% nos preços da cesta básica

26/09/2025
Goiás Tesouro
Economia

Goiás alcança nota B+ na avaliação do Tesouro Nacional

30/09/2025
Ficha Limpa
Poder

Lula sanciona com vetos limite para inelegibilidade por Ficha Limpa

30/09/2025
Caiado STF
Poder

Caiado pede “sabedoria e equilíbrio” ao prestigiar posse de nova presidência do STF

30/09/2025
pet
Economia

Pets viram prioridade no orçamento dos brasileiros, revela Serasa

30/09/2025
Pesquisa