Goiás alcança recorde histórico de 1 milhão de empresas ativas

Goiás tem hoje 1.004.594 empresas ativas, número recorde para o Estado, de acordo com informações da Junta Comercial de Goiás (Juceg). O marco, que é inédito para a economia goiana, foi alcançado entre os meses de julho e agosto deste ano. O comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios é o campeão de lojas abertas no Estado, somando 57.738 estabelecimentos.

Em segundo lugar, aparece o serviço de cabeleireiro, manicure e pedicure, com 39.053 negócios abertos. Em terceiro, promoção de vendas, com 29.418. A atividade de obras de alvenaria – desde o microempresário ao grande construtor – aparece em quarto lugar com 25.157 empresas. Abaixo, estão as lanchonetes, casas de chás, sucos e similares, com 24.057 lojas abertas. Supermercados (23.787), restaurantes (19.663) e distribuidoras de bebidas (19.603) aparecem na sequência do ranking.

Cenário favorável

Goiás apresenta cenário de crescimento econômico nos últimos anos. Conforme dados da Juceg, o ano de 2020 finalizou com 843.234 empresas ativas no Estado. Em 2021, esse número cresceu 11,69% e alcançou 941.857. “E o ano nem acabou e estamos com 6,6% de crescimento frente ao ano anterior e rompemos a barreira de 1 milhão de empresas em funcionamento”, comemora o presidente da Juceg, Euclides Barbo Siqueira.

Para Euclides, o resultado tem relação direta com a desburocratização no processo de abertura de empresas. “A Junta Comercial, desde 2020, adotou o processo online para abertura de empresas, passando de meses para horas a criação de um novo CNPJ no Estado. Essa facilidade, aliada à vontade do empresário de empreender e às políticas de crédito para a retomada, é a resposta que precisamos para saber que estamos no caminho certo do desenvolvimento”, finaliza o presidente.