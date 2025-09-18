Goiás atinge superávit de R$ 5,5 bilhões na balança comercial

O Governo de Goiás registrou superávit de US$ 5,5 bilhões na balança comercial, no período de janeiro a agosto de 2025. O resultado representa um aumento de 8% em comparação com o mesmo período em 2024, e reflete exportações no valor de US$ 9 bilhões, posicionando o Estado como o oitavo maior exportador do Brasil ao longo do ano. As importações somaram US$ 3,5 bilhões, resultando na décima primeira posição como estado que mais realiza importações a nível nacional. Os dados são da Superintendência de Comércio Exterior e Atração de Investimentos Internacionais, divulgados pela Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC).

“Goiás segue competitivo no mercado internacional, e estamos trabalhando para ampliar ainda mais a presença goiana no comércio exterior ao focar abertura de novos mercados para os nossos produtos”, ressalta o titular da SIC, Joel de Sant’Anna Braga Filho. Apenas no mês de agosto de 2025, a balança comercial teve saldo positivo de US$ 637 milhões, apresentando valores de exportação de US$ 1 bilhão e de importação de US$ 405 milhões, uma variação positiva de 48,80% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Contabilizando os oito primeiros meses do ano, o complexo soja liderou a pauta exportadora, representando 54,42% das vendas externas do estado, seguido pelas exportações de carnes (18,15%), ferroligas (6,17%), açúcar (4,27%) e complexo milho (4,24%).

Entre os municípios goianos, Rio Verde permanece em destaque como a principal cidade exportadora do estado, representando 27,59% das exportações goianas de janeiro a agosto de 2025. Na sequência aparecem Jataí (7,8%), Mozarlândia (4,52%), Palmeiras de Goiás (4,02%) e Alto Horizonte (3,19%).

As exportações de Goiás em 2025 tiveram como principal destino a China, que segue como o maior parceiro comercial do estado, concentrando 48,51% do total exportado. O país asiático também é a principal origem das importações goianas, concentradas em Anápolis (39,15%), representando 23,39% do valor integral.

